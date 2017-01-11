Курск, 11 января, 2017, 11:46 — ИА Регнум. В Курской области к делу бывшего налогового инспектора, подозреваемого в четырех эпизодах служебного подлога, прибавилось еще восемь эпизодов преступной деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

По версии следствия, налоговый инспектор хотел повысить свои показатели выявленных административных правонарушений и поэтому вносил заведомо ложные сведения в протоколы об административном правонарушении в отношении индивидуальных предпринимателей. По четырем таким фактам, когда в отношении бизнесменов были составлены фиктивные административные протоколы о торговле с нарушениями, уже ведется расследование. Согласно подложным протоколам, о товарах отсутствовала установленная информация либо, либо торговля велась без контрольно-кассовой техники.

В ходе следствия было выявлено еще восемь эпизодов аналогичной преступной деятельности обвиняемого, по фактам совершения которых возбуждены уголовные дела. Бизнесменам, если они не хотели платить административный штраф, налоговый инспектор грозил проблемами в осуществлении их предпринимательской деятельности. Кроме того, обвиняемый получил от одного индивидуального предпринимателя взятку в 11 тысяч рублей за то, что пообещал не составлять протокол о нарушении.

Теперь бывший старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок Межрайонной ИФНС России № 5 по Курской области обвиняется по двум статьям — «Получение взятки» и «Служебный подлог». Все уголовные дела соединены в одно производство.