Москва, 11 января, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Москве из отделения «Булгарбанка» похищены денежные средства на сумму порядка 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Jonathunder Банковское хранилище

Хищение произошло накануне, 10 января. Заявление в полицию по поводу пропажи денежных средств написала заместитель руководителя операционного офиса кредитной организации.

Предполагается, что деньги похищены из хранилища в период новогодних праздников — с 31 декабря 2016 года по 10 января. Деньги похищены из банка, находящегося по адресу улица Пятницкая, 55/25.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (часть 4 статьи 158 УК России).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников неизвестный взорвал в Москве банкомат. Похититель скрылся с деньгами.