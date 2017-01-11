Рим, 11 января, 2017, 11:44 — ИА Регнум.



Italia all'ONU Паоло Джентилони

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони перенес операцию на сердце, после того как ему стало плохо 10 января после встречи с президентом Франции Франсуа Олландом, заявили 11 января в администрации главы итальянского правительства. Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя его администрации Фламинии Лаис, Джентилони была сделана ангиопластика — процедура открытия и расширения артерий и вен.

Напомним, Паоло Джентилони сменил на посту главы правительства Италии Маттео Ренци, который был вынужден уйти в отставку после поражения на референдуме о конституционной реформе в Италии, принятия которой правительство Ренци безуспешно добивалось два года.