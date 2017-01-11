Чебоксары, 11 января, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту отравления 88 детсадовцев в Новочебоксарске. Обвинение предъявлено бывшей исполняющей обязанности заведующей детского сада №40, которой инкриминируют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 18 по 25 июня 2016 года после приёма пищи в детском саду в больницы Новочебоксарска и Чебоксар были госпитализированы 88 детей и 29 работников. Пострадавшие ели свекольный салат и суфле из отварной курицы. У них были диагностированы сальмонеллезный энтерит, либо сальмонеллез, либо гастроэнтерит (в том числе средней или тяжелой степени тяжести), либо функциональное расстройство желудка или дисбактериоз кишечника. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, 60 детсадовцам и 25 работникам был причинён легкий вред здоровью.

После фактов отравлений работа детского сада была временно приостановлена. И. о. заведующей детсада, два повара и один кухонный работник освобождены от занимаемых должностей. Бывшей исполняющей обязанности заведующей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей). По данным слествия, её причастность к преступлению подтверждается показаниями 117 потерпевших и свидетелей, актом эпидемиологического расследования, результатами судебно-медицинских экспертиз и комиссионной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемая, исполняя обязанности заведующей детского сада и являясь лицом, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, знала, что в пищеблоке эти нормы нарушаются, но никаких мер по их устранению не предпринимала.

«В частности, не соблюдалась технология изготовления свекольного салата: свекла натиралась вручную с помощью терки, хотя для этих целей должна быть предусмотрена овощерезка для вареных овощей. Кроме того, на ряд продуктов (в том числе яйца, мясо цыплят) отсутствовала информация, товаросопроводительная документация и маркировочные ярлыки с потребительской и транспортной упаковки», — сказал Олег Дмитриев.

Материалы уголовного дела составили 11 томов. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в администрацию города Новочебоксарска внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовое отравление детсадовцев произошло в Чувашии в сентябре 2008 года. С 20 по 22 сентября в одном из детсадов Чебоксар среди воспитанников зарегистрировано 18 случаев острой кишечной инфекции. Дети жаловались на боли в животе, общую слабость, подъем температуры до 40 градусов, жидкий стул, у некоторых была рвота. 12 детей были госпитализированы в городскую детскую инфекционную больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция по типу гастроэнтерита». У 11 детей была средняя степень тяжести, у одного — тяжелая степень заболевания. По результатам исследования проб, изъятых на пищеблоке, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.