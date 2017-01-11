Магас, 11 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В Ингушетии улучшилась ситуация с платежами за свет. На конец 2016 года уровень оплаты за электроэнергию составил 67%, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

По словам директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» — «Ингушэнерго» Султана Цечоева, прирост задолженности в прошлом году происходил в основном за счет долгов населения. Благодаря работе, проведенной энергетиками совместно с представителями правоохранительных органов и местного самоуправления, уровень сбора платежей был существенно повышен.

О том, что темпы нельзя сбавлять, а собираемость платежей необходимо постоянно наращивать, заявил на встрече с директором «Ингушэнерго» глава республики Юнус-Бек Евкуров. На совещании по вопросам задолженности республики за энергоносители в конце прошлого года глава электросетевой компании Юрий Зайцев отметил, что тенденция к улучшению платежной дисциплины есть, но, тем не менее, по сравнению с прошлым годом, общая задолженность жителей республики превысила 377 млн рублей.

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Газовики и энергетики требуют от Ингушетии погашения долгов

По состоянию на 1 ноября население оплатило лишь третью часть потребленной в 2016 году электроэнергии. Своевременно оплачивают счета за свет и газ немногим более 50% населения.

Однако от уровня собираемости платежей зависит безопасность и стабильность электроснабжения в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ингушетии, компания «Россети» намерена выделить почти 1,2 миллиарда рублей ингушскому филиалу на реконструкцию электрических сетей и повышение их надёжности. После проведения работ уже к 2018 году уровень потерь электроэнергии в Ингушетии должен составить 24,4%, экономия при этом превысит более 97 млн рублей.