Кабул, 11 января, 2017, 11:32 — ИА Регнум.



Pixabay.com Флаг ОАЭ

Пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов погибло 10 января в результате теракта на юге Афганистана, заявили власти страны 11 января. Об этом сообщает Associated Press.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которое возложили ответственность за теракт, отвергло обвинения.

Напомним, теракт в афганской провинции Кандагар произошел 10 января, целью террористов стал гостевой дом губернатора провинции Кандагар Гамаюна Азизи. Он и посол ОАЭ получили ранения.

Акт насилия стал вторым за сутки, сотрясшим Афганистан. Так, мощный взрыв прогремел в столице страны Кабуле, в результате чего погибло по меньшей мере 38 человек. О своей причастности к этому теракту заявило движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).