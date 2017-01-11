Абу-Даби, 11 января, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Флаги на зданиях министерств и государственных учреждений в Объединенных Арабских Эмиратах будут приспущены в течение трех дней. Такой указ выпустил президент страны Халифа бен Зейд Аль Нахайян в связи с гибелью в Афганистане пяти дипломатов из ОАЭ, сообщает Эмиратское агентство новостей.

Флаг Объединённых Арабских Эмиратов

Глава государства заявил о глубокой скорби в связи с гибелью дипломатов, которые прибыли в провинцию Кандагар с гуманитарной и образовательной миссией. Имена дипломатов, ставших жертвами теракта 10 января, опубликованы внешнеполитическим ведомством ОАЭ.

В результате взрыва в гостевом доме губернатора провинции Кандагар погибли 11 человек, ранены 18. Среди пострадавших — губернатор провинции Рахматуллах Рауфи и посол Эмиратов в Афганистане Джума Мохаммед Абдулла аль-Кааби, отмечают «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в афганской провинции Кандагар произошло два теракта. Возле здания парламента подорвался террорист-смертник, после чего на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. Жертвами взрывов стали 38 человек.

Еще один взрыв случился во время встречи губернатора провинции Кандагар с послом Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщалось о том, что погибли пять дипломатов, четыре телохранителя, еще 16 человек получили ранения.