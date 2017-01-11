Ростов-на-Дону, 11 января, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Снизить расходы чиновников и оптимизировать штат сотрудников планирует руководство администрации Ростова-на-Дону. Сити-менеджер считает, что «необходимо отказаться от всего, что не влияет на качество работы городской власти». Об этом ИА REGNUM 11 января сообщили в администрации донской столицы.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

В частности, планируется сократить траты на канцелярию, служебный транспорт, командировочные и представительские расходы. Сэкономленные средства пойдут на «решение реальных городских проблем».

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Напомним, активная фаза сокращений и оптимизации штата чиновников в Ростовской области прошла в начале 2016 года. Результаты проведённой работы неизвестны, но, согласно планам региональных властей, попасть под сокращение должны были 150 госслужащих. Помимо этого, областной департамент инвестиций и предпринимательства присоединяли к министерству экономразвития, управление финансового контроля — к Минфину Дона. Антикризисные меры должны были позволить сэкономить 10% фонда оплаты труда донских чиновников.