Сочи, Краснодарский край, 11 января, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Мигранты, которые нарушили законодательство и незаконно находятся и трудятся на территории Краснодарского края, теперь будут размещаться не в Сочи, а Гулькевичском районе. Именно сюда из города-курорта переехал центр временного содержания нелегалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Спецприемник может одновременно предоставить места для 200 человек. В настоящее время здесь находятся почти 130 человек. Все они ждут депортации на Родину.

По словам самих иностранных граждан, условиями пребывания в центре они довольны. В здании есть кабинет медицинского обследования, блок питания, душевые, санузлы.

Мигранты могут проживать в центре до полугода. Однако электронный формат обмена документами значительно ускоряет процесс проверки нарушителей, передает ГТРК «Кубань».

Напомним, центр содержания мигрантов был открыт в Сочи в 2013 году. Его разместили в бывшем пансионате сочинского посёлка Вардане. Здание было рассчитано на 500 мест. Вопрос по закрытию спецприёмника поднимался ещё в 2015 году. Поводом стало то, что учреждение находится в курортной зоне, следовательно, участок, который арендуют, обходится слишком дорого. Кроме того, власти рассматривали спецприемник как не подходящее для курортной зоны учреждение. Однако переехать на новое место — в поселок Гулькевичи — получилось только в конце 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению суда за пределы Российской Федерации только за первые шесть месяцев 2016 года с территории Краснодарского края было выдворено 736 иностранных граждан и лиц без гражданства. За этот же период годом ранее — 660 человек.