Курган, 11 января, 2017, 11:26 — ИА Регнум.



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Женщина-инвалид из Кургана утверждает, что ее избили в полицейском отделении. С жалобами она обратилась в прокуратуру, службу собственной безопасности полиции и местные СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К журналистам Елена Богун пошла в понедельник, 9 января. Ее злоключения начались 30 декабря 2016 года. «У меня есть друг детства, — пояснила Богун ИА KURGAN.RU. — Иногда он становится немного агрессивным и ревнивым. 30 числа он приехал без приглашения и сломал стоящую в квартире елку и несколько висящих на ней игрушек, гирлянды. А уже первого числа он позвонил, чтобы извиниться, и предложил возместить ущерб — примерно три тысячи рублей».

Елена Богун 3 января забрала у дебошира предложенную сумму возмещения ущерба. Но тем же вечером «друг» позвонил ей с угрозой, что если она с ним не будет далее общаться и немедленно к нему не явится, то он напишет заявление о краже тех самых трех тысяч.

«На следующий день, четвертого числа в 12:00 стук в дверь. Пришли из полиции, сказали собираться, увезли в отдел, — рассказала Богун KURGAN.RU. — Там меня встретил мужчина в черном спортивном костюме. Не представившись, за капюшон рванул меня в кабинет. Я растерялась, испугалась. Стала спрашивать, за что? Он стал обращаться очень грубо, говорить, что я пойду по 158-й статье «Кража», что меня ждет веселая ночь. Заявления на мое имя он не показывал, только сказал, что написал его мой друг. Мои оправдания он не слушал, проверять ничего не стал».

Богун рассказала и о методах дознания в отделе полиции №2 Кургана. Неизвестный в спортивном костюме кричал на нее «колись, воровка», отобрал мобильный телефон, избил.

«Я кричала, звала на помощь, — говорит Богун. — Выбежала в коридор, там были люди, сотрудники полиции. Они надо мной посмеялись, называли коллегу «плохим мальчиком». Далее допрос продолжился в том же кабинете, но уже с сотрудниками. Адвокат приехал через полчаса. Ситуация поменялась резко».

Человек в спортивном костюме переоделся в служебную форму и обвинил Богун… в его избиении. «Сегодня этот человек в спортивной форме заводит на меня уголовное дело о нападении на полицейского и нецензурной брани, нас обоих проверяли на побои, на алкоголь в крови. Он говорит, что у него есть два свидетеля», — говорит отчаявшаяся женщина.

У женщины инвалидность третьей группы по онкологии. Елена Богун прошла медосвидетельствование, которое выявило ушиб мягких тканей — пострадали грудь, плечи, спина и правая нога.

Начальник ОИ и ОС УМВД по Курганской области Елена Радаева подтвердила факт заявлений гражданки Богун. «Идет доследственная проверка. Лишь по ее результатам можно утверждать или опровергать заявления гражданки», — кратко ответила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-центра региональной полиции.

Курганская полиция в новогодние праздники прославилась и другим ЧП. Напомним, СУ СКР проводит доследственную проверку «самоубийства» задержанного в отделе полиции №5 Кургана. ЧП также случилось 4 января этого года. Как поясняют следователи, с одной из курганских улиц в отдел полиции №5 УМВД России по Кургану наряд ППСП доставил 37-летнего нигде не работающего жителя Екатеринбурга, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В 4:20, совершая плановый обход, сотрудник полиции увидел, что задержанный якобы покончил с собой. Были вызваны медики, проведены реанимационные мероприятия, но задержанного спасти не удалось.