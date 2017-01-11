Москва, 11 января, 2017, 11:12 — ИА Регнум. На рынке началось падение цен на нефть — стоимость бочки Brent уже опустилась ниже 54 долларов. Давление на этот процесс оказывает целый ряд факторов, основные из которых — это распродажа накопленной нефти в танкерах и увеличение добычи Ливией, отмечает аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов.

Gazprom.ru Добыча нефти

«В текущей ситуации хранить нефть в плавучих хранилищах становится невыгодным, и многие страны, в частности Иран, стремятся продать как можно больше черного золота по выгодным ценам, занимая и увеличивая свою долю на рынке», — указывает он.

Всего в морях сейчас дрейфует порядка 187 млн баррелей нефти, поясняет аналитик. «Есть мнение, что в ближайшие недели на рынок поступит порядка 40 млн баррелей — это запасы, которые были закуплены в танкеры в декабре», — говорит аналитик.

В то же время за последние полгода Ливия нарастила добычу в три раза, подчеркивает Берлинов. «До военных конфликтов внутри страны уровень добычи составлял 1,6 млн баррелей в сутки. На момент встречи ОПЕК в ноябре государство добывало порядка 550 тыс. баррелей. Эксперты полагают, что в 2017 году страна увеличит эту цифру до 900 тыс. баррелей в сутки, что нивелирует сокращение добычи странами, не входящими в картель. При таких данных цены на нефть легко уйдут ниже отметки в 45 долларов за баррель», — заключает он.

В рамках соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти от 30 ноября 2016 года Ливия, являющаяся членом картеля, освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти из-за внутренних конфликтов в стране.