Ставрополь, 11 января, 2017, 11:12 — ИА Регнум.



AJEL Правосудие

В Ставропольском крае мать троих детей после пожара спрятала тела двух погибших детей и сбежала в соседний регион. Женщину уже нашли. Вскоре она будет доставлена на Ставрополье, где попадет в руки следствия.

Трагедия произошла в поселке Первомайском Левокумского района. В частном доме, не приспособленном для нормального проживания, находилась семья. 34-летняя женщина жила там со своими тремя маленькими сыновьями.

В доме не было отопления, и согревались люди самодельной печью. Возле нее дети спали на матрасе. В декабре 2016 года пламя из печи спровоцировало пожар, в котором задохнулись двое мальчиков — одного и двух лет от роду.

После трагедии женщина сама захоронила тела детей в подвале дома и сбежала со своим старшим сыном. Ее нашли в Республике Дагестан.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности своим детям. Вскоре она будет доставлена на Ставрополье для проведения в отношении нее расследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, в декабре минувшего года ИА REGNUM уже сообщало о другом пожаре, в котором также погибли двое мальчиков. В селе Кугульте Грачевского района два брата, 9 и 11 лет, ночевали в неотапливаемой кухне с включенной газовой плитой. К утру они отравились газом.

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