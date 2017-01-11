Чебоксары, 11 января, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Инвестиционная программа филиала ЗАО «Управление отходами» в Чувашии стала центром внимания УФАС, которое продолжает заниматься «мусорным» вопросом в республике. Антимонопольщики, ранее обратившиеся к депутатам с предостережением перед принятием данной программы, направили запросы в муниципалитеты с требованием объяснить, на основании чего принята предложенная концессионером программа и тарифная надбавка. Информацию об этом подтвердили ИА REGNUM в Чувашском УФАС.

WaltiGoehner Мусор

Напомним, 28 декабря городское собрание депутатов Чебоксар в срочном режиме одобрило инвестиционную программу на 2017−2024 годы филиала ЗАО «Управление отходами» «по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на строящемся полигоне ТБО в г. Новочебоксарск и мусороперегрузочной станции в г. Чебоксары». Также была принята инвестиционная надбавка к тарифу. При этом в ходе обсуждения в городском парламенте звучали такие высказывания, как «преступно», «непозволительно», «карательные меры», «эгоцентричный тип поведения», «положение безысходности», «нас шантажируют», «вакханалия». Возмущалась как оппозиция, так и единороссы. Тема действительно актуализировалась из-за резкого скачка цены на мусор. Аналогичную инвестиционную программу приняли и депутаты Новочебоксарска.

Инвестиционная «мусорная» программа была принята, несмотря на предостережение УФАС «о недопущении совершения действий, которые нарушают антимонопольное законодательство». «В настоящее время в Чебоксары и Новочебоксарск направлены запросы о том, на основании чего была принята данная инвестиционная программа и тарифная надбавка», — уточнили в антимонопольной службе Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно проекту решения, общий объём финансирования инвестпрограммы филиала ЗАО «Управление отходами» на 2017−2024 годы составит 2,392 млрд рублей (с НДС), в том числе надбавка к ценам (тарифам) для потребителей — 1,309 млрд рублей. То есть по простым арифметическим подсчётам получается, что доля тарифной надбавки в инвестиционной программе инвестора превышает 58%. Согласно предварительным расчётам мэрии Чебоксар, это значит, что с февраля размер платы за содержание жилья (в стоимость которой включена услуга по утилизации ТБО) может увеличиться с 70 копеек до 1,67 рубля за «квадрат» при условии принятия собственниками соответствующих решений. В настоящее время в среднем она составляет 1 рубль. К примеру, для жильцов 3-комнатной квартиры в 5-этажном доме плата за содержание жилья возрастёт с 11,6 рубля за «квадрат» до 12,96 рубля, в том числе «мусорная» составляющая увеличится с 1,21 до 2,57 рубля за 1 кв. м (рост в 2,1 раза). В результате в целом ежемесячная плата за содержание жилья возрастёт с 788,8 до 881,28 рубля (рост на 11,7%), в том числе услуга за вывоз и утилизацию ТБО подорожает с 82,28 до 174,76 рубля (рост в 2,1 раза, или на 92,48 рубля).

Напомним, с запуском осенью 2015 года нового полигона в Чувашии мусор стал дорожать и становиться предметом разбирательств на разных уровнях, в том числе в суде. Со слов перевозчиков, цены на временное размещение отходов выросли сразу в 10 раз — с 43,7 рублей за куб/м в октябре до 425,22 рублей в ноябре. Аналогичные цифры приводились ранее УФАС и прокуратурой. Если не учитывать надбавку, то цены выросли примерно в 16 раз — с 27,4 до 425,22 рублей. По подсчётам членов регионального штаба ОНФ, после введения новых цен жители Чувашии переплатили за мусор 115 млн рублей. Данный вопрос дважды поднимался на встречах с президентом России Владимиром Путиным — по его поручению ФАС, Генпрокуратура и Минстрой провели соответствующую проверку в Чувашии, по результатам которой было выдано представление главе республики Михаилу Игнатьеву. Руководитель Чувашии его отклонил — дело ушло в суд.

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