Москва, 11 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В 2017 году прекратятся поставки на территорию России пяти моделей Audi. Об этом сообщает издание Рokatim.ru со ссылкой на отечественное представительство немецкой марки.

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В дилерские центры перестанут поступать модели Audi A3 и А5 в кузове кабриолет, спорткары ТТ и R8 Coupe, а также хетчбэк А1 Sportback. Продажи этих автомобилей прекратятся по причине низкого спроса, а также в связи с необходимостью установки на них оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Оснащение такими устройствами потребует дополнительных затрат.

Уточняется, что у дилеров еще остается некоторый запас перечисленных моделей, кроме «заряженного» хэтчбека Audi A1 Sportback. Как отмечают «Автовести», в 2016 году в России было продано всего 300 экземпляров A1 Sportback — автомобиля, который был одним из немногих, сочетавших компактные размеры B-сегмента с престижным статусом.