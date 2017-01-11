Москва, 11 января, 2017, 11:02 — ИА Регнум. У администрации уходящего президента США Барака Обамы осталось девять дней на разрушение мира — на два дня больше, чем потребовалось, согласно Библии, богу на сотворение мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Администрация Барака Обамы

Комментируя очередные политические решения уходящей американской администрации, Захарова отметила, что ежедневно эти политики совершают вредоносные действия. Она упомянула новые антироссийские санкции и поставку ПЗРК представителям так называемой умеренной сирийской оппозиции.

«Бог сотворил мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить», — написала она.

Напомним, группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в Сенат законопроект о введении «всеобъемлющих санкций» в отношении России. Авторами законопроекта выступили Джон Маккейн (Республиканская партия), Бен Кардин (Демократическая партия) и Роберт Менендес (Демократическая партия). Новые санкции коснутся энергетического сектора российской экономики, а также финансовой сферы.

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В Государствнной думе осудили предложение ряда сенаторов США о введении очередного пакета антироссийских санкций. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») заявил:

«Практически ежедневные политические новости из США добавляют к имиджу неудачника Обамы новые ошибки и просчеты, которые не только способны осложнить деятельность господина [избранного президента США Дональда] Трампа на посту президента Америки, но и остаться негативным эхом в отношениях между нашими странами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Обама оценивает свою деятельность на посту главы государства как успешную. В своём прощальном докладе в Чикаго (штат Иллинойс, США) Обама заявил, что за это время Соединённые Штаты «стали лучше и сильнее».

К своим достижениям Обама отнёс реформу, легализующую однополые браки, реформу в сфере здравоохранения и рост экономики страны в целом. Среди внешнеполитических достижений он отметил устранение американским спецназом «террориста номер один» Усамы Бен Ладена, стабилизацию взаимоотношений с Кубой и ядерное соглашение с Ираном.