Москва, 11 января, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Законотворческая работа в Госдуме распределена весьма неравномерно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания Госдумы.

Government.ru Вячеслав Володин

«С учетом внесенных предыдущей сессией инициатив на рассмотрении Госдумы находится 2343 законопроекта. При этом анализ показывает, что законотворческая работа распределена не всегда равномерно», — заявил Володин.

По его словам, самая большая нагрузка ложится на пять комитетов Государственной думы — комитет по государственному строительству и законодательству; комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; комитет по бюджету и налогам; комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов; а также комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

«На их долю приходится более 50% находящихся в Государственной думе законопроектов», — констатировал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что «эти комитеты Госдумы должны быть обеспечены всем необходимым уже в ходе второй сессии».

«В том числе имею в виду привлечение ведущих вузов, отраслевых специалистов, экспертов-правоведов, представителей профессиональных организаций делового сообщества», — указал Володин.

Всего в Госдуме 26 комитетов.