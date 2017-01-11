Москва, 11 января, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает изменить гимн России — государственный символ страны следует сделать короче, а также пересмотреть его содержание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом лидер ЛДПР заявил во время пленарного заседания Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Сперва про гимн. Мне кажется, надо подправить нам его. Шесть куплетов получается — очень долго. Оставить три куплета, а припев сделать четвёртым. Пусть комитет по культуре этим займется», — призвал Жириновский

По его мнению, нельзя допустить, чтобы гимн был слишком длинный. «Мы в светлом зале, — а если гимн играют на улице, и то же самое там нужно сделать? То есть нельзя, чтобы очень длинно было», — считает лидер ЛДПР.

К содержанию гимна Жириновский также высказал некоторые претензии. «Вот всё-таки какая страна? Только одна строчка в старом царском гимне — царствуй на славу нам и на страх врагам! В нашем гимне что-нибудь есть подобное? Нет! Широкие поля, просторы, мы, союз вековой нерушимый, дружба — это ошибка», — полагает он.

«Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано. Вот убери, в другой стране мира заиграй его под другую музыку — ну и что? Славься Отечество… Какое Отечество? Надо подумать об этом», — подчеркнул Жириновский.