Ставрополь, 11 января, 2017, 10:52 — ИА Регнум.



Joe Gratz Суд

В Ставропольском крае молодой парень осужден за экстремизм в соцсетях. Число подобных дел в крае растет. Каждый раз под суд попадают молодые парни.

В Зеленокумске вынесен приговор 20-летнему Антону Павленко. Он признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Парень создал страницу в соцсетях и стал публиковать там фото-, аудио-, видео — материалы, комментарии и тексты, которые содержат явные экстремистские призывы, направленные на возбуждение межнациональной ненависти и вражды.

Страницы в соцсетях были открыты и доступны любому гостю аккаунта.

За совершенное преступление парню теперь предстоит выполнить 120 часов обязательных работ, к которым его приговорил суд.

Вместе с тем, с ноября прошлого года в производстве у следователей находится еще одно экстремистское дело в отношении жителя Ставрополя. Парню всего 22 года. Он также на своей странице в соцсетях публиковал открытые призывы к ненависти по национальному признаку.

Читайте по теме: В Ставрополе расследуют новое дело об экстремизме в соцсетях

Экстремизм в соцсетях: На Ставрополье число подобных дел растет

Ранее под подозрение попал 18-летний парень, который опубликовал у себя на странице провокационный экстремистский видеоролик. А в июне СКР сообщил о 17-летнем подростке, подозреваемом в интернет-экстремизме. Парень разместил в соцсетях видеоматериалы, песни, тексты и изображения экстремистского характера.

В ноябре минувшего года 18-летний Артем Дейкун был осужден за организацию экстремистской деятельности через соцсеть. Он призывал вступить в экстремистскую организацию, деятельность которой запрещена в России судом. Парню судом назначено три года лишения свободы условно.

Отметим также, что региональный парламент запретил молодым ребятам, осужденным за подобные преступления, участвовать в казачьих дружинах.

Читайте по теме: Экстремистам запретили служить в казачьих дружинах Ставрополья