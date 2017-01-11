Радио REGNUM: первый выпуск за 11 января
Москва, 11 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- По делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева арестовано 15 объектов недвижимости и 560 млн рублей
- Госдума открывает сессию декриминализацией «побоев» и «гектаром»
- Минздрав России предлагает запретить кальяны в барах и ресторанах
- В Ракетные войска поступают новейшие противодиверсионные машины
- Император Японии готов отречься от престола
- Хакасские коммунисты усомнились в порядочности губернатора