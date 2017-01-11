Махачкала, 11 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Виновник крупной аварии в Дербентском районе Дагестана, унесшей жизнь шести человек был в состоянии алкогольного опьянения, сообщил 11 января ИА REGNUM источник в МВД по Дагестану.

Пьянству нет!

Авария произошла 10 января на трассе М-29 «Кавказ» неподалеку от населенного пункта Джалган. Лобовое столкновение двух автомобилей Лада привело к смерти шести человек, в том числе двух несовершеннолетних детей. Все пассажиры и оба водителя обоих автомобилей погибли. Пятеро — на месте, еще один пострадавший позже скончался в республиканской клинической больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Дагестан входит в число регионов, где растет количество аварий и погибших на дорогах. Так, по данным МВД России, республика наряду с Крымом в 2015 году показала худший результат по числу аварий. По сравнению с предыдущим годом количество аварий в республике составило около 1600 (рост составил 23%), тогда как в целом по стране количество ДТП снизилось на 8,2%. В этих авариях погибло 496 человек, еще 2100 пострадали.

Ухудшившаяся на дорогах Дагестана ситуация стала причиной отставки руководителя ГИБДД республики Валерия Громова. Этому предшествовала резкая критика работы автоинспекции со стороны главы республики Рамазана Абдулатипова, который назвал произошедшее «терроризмом на дорогах». По его словам, в республике от терактов намного меньше людей погибает, чем от аварий.

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