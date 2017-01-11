Буэнос-Айрес, 11 января, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Аргентина собирается увеличить объемы добычи сланцевых углеводородов на одном из крупнейших в мире месторождений нетрадиционных нефти и газа Вака Муэрта (Vaca Muerta). С этой целью власти страны достигли соглашения с энергетическими компаниями, в том числе иностранными, и профсоюзами об инвестировании в месторождение. Об этом заявил президент республики Маурисио Макри, передает El Economista.

Aquimendoza.com Vaca Muerta

Таким образом, американская Chevron, французская Total, нидерландско-британская Royal Dutch Shell и подразделения British Petroleum Pan American Energy, а также государственная Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) в 2017 году будут вкладываться в развитие Вака Муэрта. В общей сложности компании вложат $5 млрд в разработку сланцевого месторождения. В том числе аргентинская госкомпания инвестирует $2,3 млрд в проект.

По словам аргентинского лидера, эти инвестиции в развитие сланцевого месторождения очень важны, особенно ценно, что они создадут новые рабочие места. Макри назвал это событие «историческим». Он также надеется на то, что в перспективе удастся достигнуть подобных соглашений и в других секторах экономики Аргентины.

Глава государства заявил, что в первый год будет инвестировано $500 млн в развитие месторождения, что более чем в два раза больше, чем в предыдущие годы вкладывалось в увеличение объемов добычи.

Соглашение между властями и энергокомпаниями предполагает ряд обязательств. Сами компании обязуются инвестировать обговоренную сумму в развитие месторождения. В обмен на это Аргентина гарантирует газопроизводителям, что цена на газ не будет ниже $7,5 за 1 млн британских тепловых единиц на новых скважинах до 2020 года.

Помимо этого, власти страны обязуются развивать инфраструктуру, в особенности, автомобильные и железные дороги, что необходимо для работы на месторождении. Правительство провинции Неукена, где располагается месторождение Вака Муэрта, пообещало не поднимать налоги для энергокомпаний.

Что касается профсоюзов рабочих сектора, то они взяли на себя обязательства по внесению вклада в снижение стоимости добычи углеводородов. Отмечается также, что стороны договорились об изменениях условий труда рабочих, в частности предполагаются дополнения в нормативно-правовую трудовую базу.

Справка:

Месторождение Вака Муэрта (Vaca Muerta) в провинции Неукен было открыто в 2011 году компанией Repsol-YPF. Это месторождение является вторым в мире по объемам запасов сланцевых углеводородов. Площадь — около 30 тыс. квадратных километров. По оценкам Минэнерго США, запасы оцениваются в 308 трлн кубических футов газа и 16,2 млрд баррелей нефти.

Начальную разработку месторождения предусматривали капиталовложения малайзийской Petronas. Требовалось всего $550 млн, Petronas вложила $474 млн. В проекте также с самого начала принимала участие аргентинская YPF.

В перспективе разработка месторождения Вака Муэрта может стать одним из самых значимых для Аргентины проектов, так как позволит полностью обеспечить собственные потребности страны в энергетике и существенно увеличить аргентинский экспорт углеводородов.

Как ранее писало ИА REGNUM, в 2016 году в Аргентине разгорелся крупный политический скандал. Против президента Маурисио Макри, нескольких чиновников его правительства и эмира Катара — шейха Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани был подан судебный иск по подозрению в совершении преступлений в рамках меморандума, подписанного между Аргентиной и Катаром.

В начале декабря в Буэнос-Айресе состоялся марш протеста против режима правящего президента. Акция была организована ассоциация «Матерей Пласа-де-Майо». По мнению участников марша, Макри уничтожает социальные завоевания и толкает, тем самым, страну назад. Акция проходила под лозунгом «Против лжи и голода» и проч.

Дело в том, что в ноябре прошлого года сообщалось, что Аргентина готовится к введению чрезвычайного социального положения. Отмечалось, что либеральная «перестройка экономики», затеянная президентом Аргентины, не удалась. После прихода к власти Макри было уволено в разных сферах деятельности около 200 тыс. человек, что вызвало массовые акции протеста.