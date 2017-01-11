Волгоград, 11 января, 2017, 10:47 — ИА Регнум. В текущем году Волгоградская область продолжит комплексно развивать территории региона. Причем это будет делаться повсеместно. Об этом накануне заявил губернатор области Андрей Бочаров на совещании в обладминистрации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 11 января, на благоустройство населенных пунктов в 2017 году будет направлено свыше 1,5 млрд рублей.

Volgograd.ru/ Двор

Приступить к работам планируется уже в начале весны. Именно к этому времени должны быть готовы основные проекты благоустройства. Глава региона отметил, что ощутимую поддержку в работе по благоустройству оказывают жители Волгоградской области, предпринимательское сообщество, руководители предприятий и организаций. За счет финансовой помощи из федерального центра в 2016 году в Волгограде было благоустроено 58 дворов многоквартирных домов.

В 2017 году акценты по благоустройству смещаются на сельские поселения. Особое внимание решено уделить городу воинской славы Калач-на-Дону, где пройдут торжества в честь 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Продолжится поддержка деятельности ТОСов — новая схема финансирования упростит механизм реализации грантов, сделает прозрачнее использование целевых средств.

Добавим, что в 2017 году на благоустройство городов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного до 2010 года, регионам России из федерального бюджета планируется направить 20 млрд рублей. Изначально речь шла о выделении на мероприятия по проекту в 2017 году 5 млрд рублей, затем, по инициативе председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, было принято решение заложить дополнительно ещё 15 млрд рублей.

Волгоградская область в текущем году на благоустройство инфраструктуры новостроек из федерального бюджета получит 570 млн рублей. Средства планируется направить, в частности, на строительство подъездных дорог. По данным местных властей, объем траншей по сравнению с 2016 годом увеличился в четыре раза.

Также в регионе за счет средств областных грантов с 2014 года благоустроено более 40 районных центров. Помимо этого, благодаря финансовой поддержке ТОС, в Волгоградской области реализовано более 2 тысяч проектов — строительство детских площадок, скверов, ремонт асфальтового покрытия на дорогах, обустройство тротуаров, пешеходных зон, зон отдыха.