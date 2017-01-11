Ярославль, 11 января, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Жители Ярославля поддержали идею присоединения к городу территории строящегося в Ярославском районе жилого комплекса «Новый Ярославль». Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, по итогам публичных слушаний эта инициатива нашла одобрение во всех районах областного центра.

City-yaroslavl.ru Публичные слушания

10 января публичные слушания по вопросу присоединения «Нового Ярославля» к городу прошли одновременно во всех территориальных администрациях Ярославля. По информации мэрии, в слушаниях приняли участие всего 195 человек. Решение о расширении границ областного центра было принято подавляющим большинством голосов. Лишь 5 человек проголосовали против, еще 6 воздержались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, застройка микрорайона «Новый Ярославль» реализуется в рамках программы «Жилье для российской семьи» и обеспечивает комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства. В микрорайоне предполагается строительство многоквартирных домов общей площадью 322 тыс. кв. м, двух детских садов на 180 мест каждый, школы на 800 мест, а также подъездной дороги и проездов, объектов инженерной инфраструктуры. Завершить этот инвестпроект застройщик ООО «Руф Стайл Констракшен» планирует до 2027 года. В мэрии уточнили, что жители Ярославля уже участвуют в долевом строительстве микрорайона. Окончательное решение об изменении границ города примут сначала муниципалитет Ярославля, а затем Ярославская областная дума.