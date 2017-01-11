Анкара, 11 января, 2017, 10:35 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По меньшей мере 11 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было уничтожено на севере Сирии за прошедшие сутки в рамках операции турецких вооруженных сил «Щит Евфрата», заявили в генеральном штабе страны 11 января. Об этом сообщает Anadolu.

По данным ведомства, авиация Турции нанесла удары по 12 целям группировки в регионе городе Эль-Баб, в том числе по шести боевым позициям, двум контрольным пунктам и трем укрытиям, используемым террористами.

Напомним, операция «Щит Евфрата» была начата в конце августа 2016 года с целью улучшения ситуации на границе Турции, а также для поддержки сил коалиции во главе с США по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В рамках операции вооруженные силы Анкары поддерживают Свободную армию Сирии в освобождении города Эль-Баб от радикалов.