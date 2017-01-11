Калуга, 11 января, 2017, 10:33 — ИА Регнум. 88 случаев отравления угарным газом, три из которых с летальным исходом произошло в 2016 году в Калуге. В 2015 году «Региональным центром скорой медицинской помощи и медицины катастроф» в городе было зарегистрировано 94 случая отравления угарным газом, один с летальным исходом. Об этом заявила на планерке в калужской городской управе начальник управления по работе с населением на территориях Инга Грибанская, сообщает 11 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По ее словам, в Калуге имеется 3747 газифицированных многоквартирных домов, в которых насчитывается 136 746 квартир. Статистика происшествий, связанных с использованием газа в быту, подтверждает наличие серьезных проблем в области обеспечения безопасности эксплуатации. К тому же у 70% жителей Калуги нет договоров на обслуживание с газоснабжающими организациями.

После того, как в стране участились случаи взрывов бытового газа, в калужском регионе также начались массовые проверки оборудования в домах горожан. Так в ноябре-декабре 2016 года специальные комиссии, в состав которых также вошли специалисты АО «Газпром газораспределение Калуга», обследовали 276 квартир, где было выявлено 82 факта нарушений подключения и эксплуатации газового оборудования. В первую очередь было уделено внимание неблагополучным семьям.

В ходе обходов был выявлен ряд нарушений. Газовики отключили подачу газа в 71 квартире, в 4 незначительные нарушения устранены на месте. В 120 помещениях обследование состояния газового оборудования не было проведено: по причине отсутствия жильцов в 84 квартирах (со слов соседей появляются редко, либо не проживают), а в 36 квартирах жильцы вовсе не открыли комиссии двери.

Между тем, с 16 декабря 2016 года в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введена новая статья «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Отныне полномочия по составлению административных протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях по данной статье возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный государственных жилищный надзор.

В частности, в Калуге будет создана специальная межведомственная группа, которая займется контролем состояния газового оборудования в квартирах жителей областного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2016 года в городе Иваново в двухэтажном жилом доме на улице Минской произошел взрыв, погибли шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Еще шесть человек оказались в больнице. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. По основной версии, эпицентром взрыва стала квартира на первом этаже, в которой были обнаружены газовый котел с повреждениями и следы термического воздействия на полу.

Ранее, 23 октября 2016 года, из-за взрыва бытового газа в Рязани пострадали десять человек, среди которых один ребенок.