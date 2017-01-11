Москва, 11 января, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Сегодня, 11 января, боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ЗРС С-400 «Триумф»

Новая ЗРС С-400 «Триумф» в декабре прибыла в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб и приема новой системы от представителей завода-изготовителя.

Всего в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году.

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Справка ИА REGNUM :

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, поражает цели на высоте до 30 км.