Вашингтон, 11 января, 2017, 10:24 — ИА Регнум.



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С момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре ни один другой вопрос не занимал внимание политического класса США так сильно, как вопрос о том, вмешалась ли Россия в выборы или нет. По словам Белого дома, ФБР и прочие представители спецслужб, Москва вмешалась, хотя общественности США так и не были представлены убедительные доказательства того, на чем основаны эти заключения официальных лиц.

Наивной считает историк и заслуженный профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Марк Трахтенберг возмущение, вызванное утверждениями о причастности Москвы, а также признаком двойных стандартов. Его доводы, призванные успокоить коллективную ярость в США, приводит Foreign Policy.

По его мнению, граждане США хоть и не должны со спокойствием относиться к предполагаемым действиям России, но и удивляться им или считать их признаками неожиданной российской враждебности также не стоит. Вместо этого, утверждает историк, вмешательство во внутренние дела других стран является тем типом поведения, складыванию которого США активно посодействовали. Действительно, активное встревание в политику других стран было на протяжении долгого времени отличительной чертой США.

Можно пойти дальше и сказать, что в таких действиях нет ничего необычного, и страны вмешивались в дела друг друга еще в Древней Греции, во время Возрождения или в первую половину XX века. В таком случае США нужно исправлять сложившуюся у них систему, чтобы такое вмешательство не оказывало нужного воздействия, а не зацикливаться на том, что делал или не делал Путин.

Согласно царящему в американском политическом классе мнению, поведение России, которая якобы взломала переписку Демократической партии и передала данные Wikileaks, носило вопиющий характер. Больше не слышно о транспарентности и «праве общества знать», теперь основной упор делается на угрозе для американской демократии со стороны России. Какая наглость, утверждают СМИ и официальные лица США, что русские просто попытались взломать переписку политиков США и оказать влияние на выборы.

Двойными стандартами называет историк все эти жалобы. Разве тем, кто обвиняет Россию, неизвестно, что правительство США подслушивает личные переговоры людей по всему миру. Так, Национальное агентство безопасности (АНБ), получающее бюджет в $10 млрд, по данным газеты Washington Post, перехватывает и хранит «1,7 млрд электронных писем, телефонных разговоров и других типов коммуникации» ежедневно. Еще во время холодной войны АНБ удалось показать себя крайне эффективно. Так, по выражению журналиста Washington Post Боба Вудворда, АНБ творило просто чудеса, добывая дословные стенограммы заседаний правительств в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. И целью спецслужб США были не только враги и террористы, но и союзники.

Должны ли граждане США испытывать возмущение по этому поводу? Или когда этим занимаются сами США, такое поведение приемлемо? Поэтому если США не готовы возвращаться во времена, когда «джентльмены не читали письма друг друга», а и впредь хотят подслушивать лидеров других стран, им не стоит удивляться, не говоря уже о том, чтобы выражать возмущение такими же действиями против них самих.

Но в данном случае не столько сам факт взлома, сколько использование информации для оказания влияния на выборы является причиной недовольства. Но и здесь официальный Вашингтон проявляет двойные стандарты. С 1945 года вмешательство США во внутреннюю политику других стран было чем-то само собой разумеющимся. В Белом доме придерживались мнения, что свободные выборы — вещь замечательная, пока они не приводят к таким результатам, которые не устраивают правительство США. Примеров этому вмешательству очень много. Одним из самых заметных стали слова посла США во Франции, который, согласно его дневнику, заявил в 1947 году премьер-министру страны: «никаких коммунистов в правительстве, иначе…»

Ни один из примеров вмешательства США не должен отбрасываться как часть древней истории, поскольку сформировавшиеся во время холодной войны привычки никуда не делись. США по-прежнему считают себя вправе оказывать влияние на голосования в других странах. За примером далеко ходить не надо. Так, президент Барак Обама перед самым референдумом о членстве в ЕС предупредил граждан Соединенного Королевства, что если они выберут выход из ЕС, они окажутся «в самом конце очереди» при заключении соглашений с США.

Менее известным в США является вмешательство США в политику на Украине, где был записан разговор высокопоставленного сотрудника Государственного департамента США Виктории Нуланд с послом Вашингтона Джеффри Пайеттом. Из него было очевидно, кого Нуланд и Пайетт хотят видеть у власти в Киеве. Тогда никто не посчитал этот шаг выходящим за рамки приличия, а сама Нуланд не лишилась своей должности. Вместо этого, опять показали пальцем на русских, которые якобы и сделали эту запись.

Получается, отмечает автор, что в США верят, что у Вашингтона есть право вмешиваться во внутреннюю политику стран по всему миру, тогда как вопиющим будут ответные действия. США могут читать и подслушивать переговоры лидеров иностранных государств, но если то же самое будет осуществлено против них, то в США начинается буря возмущения. Ведь США — «незаменимая нация», и правила, которые применяются к другим странам, просто не действуют в отношении Вашингтона. Эта убежденность негласна, однако можно себе представить, как иностранцы реагируют на такое поведение США.

В заключение, автор подчеркивает, что двойные стандарты носят отвратительный и политически контрпродуктивный характер, и США не должны приписывать себе права, которых они лишают другие страны. Иными словами, в свете недавних взломов, США не должны обижаться, если другие страны ведут себя с ними так же, как Вашингтон ведет себя с другими странами. Так устроен мир, к формированию которого США приложили изрядно усилий.