Москва, 11 января, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Около трети (31%) жителей России сталкивались с противоправными действиями, связанными с сотовой связью и интернет-сервисами. Среди молодежи (36% 18−34-летних), москвичей и петербуржцев (37%), активных интернет-пользователей (38%) жителей средних городов (43%). Не знакомы близко с подобными случаями 68% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Наибольшие опасения у респондентов вызывают случаи кражи денег с банковских карт и электронных счетов, а также персональной информации — об этом сказали по 65% респондентов.

В отношении других преступлений уровень тревожности ниже, однако все же превышает 50%. Так, столкнуться с потерей денег из-за мошеннической информации опасаются 58%, с ложной информацией, распространяемой злоумышленниками через смс или по электронной почте — 56%.

Чувство защищенности от рисков такого рода испытывают сегодня только 36% российских граждан.

Опрос проведен 10−11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.