Москва, 11 января, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Президентство Барака Обамы не принесло США и миру ни одного плюса, а только минусы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Прощальная речь Обамы — он прощается со страной, больше он никем никогда не будет, больше его на дух никуда не подпустят, на Гавайях будет в гольф играть», — сказал он.

При этом, отмечает Жириновской, Обаме стыдно за свое президентство. «Человеку стыдно стало за то, что они натворили за восемь лет — в крови Ближний Восток, в крови Украина, финансовые кризисы прошли самые страшные, и везде ненависть к США, и проигрыш его однопартийки Хиллари. Все минусы, ни одного плюса», — сказал он.

Жириновский напомнил, что в такой ситуации США обвиняют Россию в неудачах на Ближнем Востоке. «Внаглую начальник Генштаба США заявляет, что мы, Россия, ничего не сделали на Ближнем Востоке. Оказывается, это они, американцы, уничтожили там десятки тысяч боевиков — весь мир видел, что американцы ничего не сделали нигде», — подчеркнул Жириновский.

«Обещал при первом президентском сроке закрыть тюрьму Гуантанамо, до сих пор она работает, ничего не сделал человек, но мы его прощаем — в смысле того, что он все-таки плачет. Мальчик-афроамериканец никогда больше не выиграет выборы в США, путь он уезжает на Гавайи, и все будут поминать его плохим словом», — считает лидер ЛДПР.

«И все президенты плохие были — и Клинтон напортачил, и Буш старший, и Буш младший, и Рейган. И вот они 40 лет управляют Америкой, и везде война — где бы они ни были, только война, страх, насилие, ущемление прав», — заключил он.