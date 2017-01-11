Вашингтон, 11 января, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что нужно срочно отметить катастрофическую реформу здравоохранения, введённую уходящим президентом Соединённых Штатов Бараком Обамой, — Obamacare, пишет газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп заявил, что голосование по отмене реформы нужно провести на следующей неделе. Замену реформы необходимо провести единовременно и быстро.

«Obamacare была катастрофой», — сказал Трамп.

Трамп уточнил, что реформирование здравоохранения путём отмены Obamacare не должно затягиваться надолго. «Долго для меня значит несколько недель», — пояснил он.

Напомним, реформу здравоохранения 2010 года — Obamacare — ввёл президент Обама. Она предполагает предоставление субсидий на медицинскую страховку американским гражданам с низким доходом. При этом в результате реформы медицинскую страховку должны приобретать все американские граждане. Obamacare призвана улучшить условия страхования граждан, уже имеющих полис.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп говорил о необходимости отменить Obamacare в своей предвыборной программе. В январе избранный вице-президент США Майк Пенс напомнил: «Первым шагом будет обещанная отмена Obamacare».