Вашингтон, 11 января, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Будущий государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в администрации избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа намерен продать акции российской интернет-компании Яндекс, сообщает McClatchy.

Maklay62 Пакет акций Яндекс

О намерении продать акции российской компании сообщается в документах, поданных Тиллерсоном в связи с рассмотрением его кандидатуры на пост госсекретаря в американском Сенате. Заседание состоится сегодня, 11 января.

Уточняется, что Тиллерсон владеет пакетом акций Яндекса на сумму $15 тысяч. Политик собирается продать ценные бумаги.

Напомним, Яндекс — российская компания. Более всего распространена на информационном интернет-рынке России, Турции, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тиллерсон покинул пост главы нефтегазовой компании ExxonMobil после 41 года работы в ней.

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