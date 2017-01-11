Красноуральск, Свердловская область, 11 января, 2017, 09:40 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за крупной аварии на электроподстанции города Красноуральска порядка 700 жителей посёлка Пригородный остаются без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Авария на подстанции «Химзавод» произошла накануне вечером, в результате которой без электроснабжения остались порядка двух тысяч жителей, котельные и социально значимые объекты.

На место незамедлительно выехали сотрудники спасательных служб и специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго», которые приступили к восстановлению электроснабжения. Были доставлены три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты — котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализования. Также была запитана часть жилых домов.

На данный момент в восстановительных работах участвуют 11 аварийных бригад ОАО «МРСК Урала» — порядка 50 человек и свыше десятка единиц специальной техники.