Челябинск, 11 января, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В Челябинске приостановлен образовательный процесс в школах и организациях дополнительного образования. Распоряжение об этом приняла администрация города Челябинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Челябинска.

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Распоряжение о приостановке учебного процесса в образовательных организациях города Челябинска за №87 вышло 10 января. Оно касается учащихся школ и организаций дополнительного образования.

Поводом стала заболеваемость ОРВИ. На совещании штаба по ОРВИ и гриппу, который состоялся, 10 января, было озвучено, что эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 38%. В связи с этим и было принято решение приостановить учебный процесс. Следующее заседание штаба назначено на пятницу 13 января, по анализу ситуации будет решаться вопрос о возобновлении учебного процесса. Не исключается, что каникулы могут быть продлены еще на одну неделю.

Напомним, в Челябинске эпидпорог был преодолен еще 28 декабря. Некоторые учебные заведения ушли на каникулы на несколько дней раньше.

Отметим, Магнитогорск объявил о карантине практически сразу как закончились новогодние праздничные дни.