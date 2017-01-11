Вашингтон, 11 января, 2017, 09:31 — ИА Регнум. ‍Сообщения американских СМИ о якобы имеющихся у Москвы материалах, компрометирующих избранного президента США Дональда Трампа, недостоверны. Об этом сообщил сайт WikiLeaks.

Wikileaks.org WikiLeaks

Уточняется, что портал BuzzFeed, опубликовавший файл с «компроматом» на Трампа, предоставил недостоверную информацию: об этом говорят как даты и перечисленные «факты», так и сам стиль документа.

«35-страничный файл, который опубликовал BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки», — сообщает WikiLeaks.

Напомним, американский телеканал CNN со ссылкой на американские разведслужбы передал, что у Москвы имеется информация, компрометирующая Трампа — это финансовые документы и факты его личной жизни. После этого портал BuzzFeed опубликовал документ, ставший основой для заявлений разведслужб.

Узнав об этом, Трамп заявил, что СМИ участвуют в тотальной политической охоте на ведьм. «Поддельные новости — абсолютная политическая охота на ведьм», — написал Трамп в Twitter.