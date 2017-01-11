Вашингтон, 11 января, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Действующий президент США Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью, в которой рассказал об итогах своего руководства страной. Трансляцию обращения Обамы ведет официальный сайт Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам Обамы, с момента его вступления на пост президента в 2009 году Соединенные Штаты «стали лучше и сильнее». Так, он напомнил о легализации однополых браков, реформе в сфере здравоохранения и росте экономики государства в целом. Среди внешнеполитических достижений Обама отметил устранение американским спецназом «террориста номер один» Усамы Бен Ладена, стабилизацию взаимоотношений с Кубой и ядерную сделку с Ираном.

Он также добавил, что в течение двух его президентских сроков ни одна зарубежная террористическая группировка не смогла спланировать и совершить успешной атаки на США. Обама напомнил, что вопрос внутренней террористической угрозы до конца не решен. Примером тому служат теракт на Бостонском марафоне и массовое убийство в Сан-Бернардино.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей речи Барак Обама не обошел вниманием Россию и Китай — обе страны он назвал соперниками Соединенных Штатов, которые при этом не могут сравниться с Вашингтоном по степени влияния. При этом глава США призвал сограждан не отступать от своих принципов.