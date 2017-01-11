Петропавловск-Камчатский, 11 января, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Большая часть участников программы переселения соотечественников, которые перебрались жить и работать на Камчатку, это граждане Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном агентстве по миграционной политики.

1maps.ru Петропавловск-Камчатский. Камчатский край

В прошлом году на Камчатку из Украины приехали 243 человека — участники программы и члены их семей. «Всего же по программе регион в 2016 году принял 380 человек, хотя планировалось 288 человек. Всего приехали 186 участников программы, а все остальные — члены их семей», — говорят в агентстве.

58 человек прибыли из Кыргызстана, 21 человек — из Армении, 18 человек — из Казахстана, 16 — из Узбекистана, 11 — из Таджикистана, 7 человек приехали из Молдовы. Кроме того, на полуостров в рамках госпрограммы приехали соотечественники из Белоруссии, Азербайджана, а также граждане, проживавшие в других регионах России.

Участники программы и члены их семей трудоустроены на вакантные должности учителей и преподавателей, воспитателей, врачей, медицинских сестер, водителей, агрономов, операторов машинного доения, рабочие места по строительным, горнодобывающим профессиям.