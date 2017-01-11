Рубцовск, Алтайский край, 11 января, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Барнаульская тепломагистральная компания, обособленное структурное подразделение которой ведет операционную деятельность в Рубцовске, с 1 января 2017 года вступила в статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Положение об этом статусе закреплено в актуализированной Схеме теплоснабжения Рубцовска до 2032 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

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«С нового года энергетики отвечают за теплоснабжение не только южной и западной частей города, но и за контур Северной ТЭЦ и работу напрямую со всеми потребителями. Присвоенный статус не значит, что СГК станет управлять Северной ТЭЦ. Компания будет покупать тепловую энергию этого теплоисточника и обеспечивать ею всех потребителей. Статус ЕТО подразумевает под собой обязанность заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми потребителями тепловой энергии в зоне ее действия», — поясняют в СГК.

Напомним, в конце ноября 2016 года, в самый пик морозов, когда столбик термометра в Алтайском крае опускался до минус 45 градусов, жители третьего по величине города могли замерзнуть по причине катастрофической нехватки топлива на Северной ТЭЦ Рубцовска, которая отапливает 62% города. Критическая ситуация возникла у «Инвестиционно-девелоперской компании», управляющей этой городской ТЭЦ, по причине сложного финансового положения.

По словам директора Барнаульского филиала СГК Игоря Лузанова, новый статус несет за собой повышенную ответственность перед рубцовчанами за тепло и уют в их домах. «Реализация перспективных планов компании в Рубцовске позволит нам улучшить ситуацию, сложившуюся в теплоснабжении города, благодаря возможности работать напрямую с конечным потребителем» — заявил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2016 года СГК направила на реконструкцию тепловых сетей Рубцовска более 100 млн рублей. В планах на 2017 год — вложить более 600 млн рублей на выполнение комплекса первоочередных мероприятий.