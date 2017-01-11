Чикаго, США, 11 января, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Россия и Китай хотя и являются геополитическими соперниками США, но сравниться с Соединёнными Штатами в силе влияния на мировые процессы не могут. С таким заявлением выступил уходящий президент США Барак Обама в Чикаго (штат Иллинойс) накануне, 10 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

«Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не превратимся в очередную большую страну, которая запугивает соседей, которые меньше её», — сказал Обама.

По словам Обамы, американцам следует не бояться внешних угроз, но в то же время сохранять бдительность. В этой связи он предупредил о возможной агрессии со стороны террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Однако они не смогут победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы», — считает Обама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января Обама заявил, что он недооценивал российского лидера Владимира Путина. На эту тему он высказался в связи с якобы вмешательством России в президентские выборы в США.