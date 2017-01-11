Вашингтон, 11 января, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Новые санкции США в отношении России, прописанные в представленном группой американских сенаторов законопроекте, коснутся энергетического сектора российской экономики, а также финансовой сферы. Информацию об этом распространили несколько американских СМИ накануне, 10 января.

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10 января сенаторы представили доклад по законопроектам, предусматривающим новые санкции в отношении России, которые Вашингтон решил ввести после доклада американских спецслужб 6 января, касающегося «влияния Москвы» на результаты выборов президента США.

Отмечается, что санкции вводятся в отношении как физических, так и юридических лиц, инвестирующих более $20 миллионов в добычу нефти и газа в России. Имеется в виду вложение денег в технологии, а также предоставление товаров и услуг.

Уточняется, что санкции коснутся тех бизнесменов и фирм, которые инвестируют в строительство в России трубопроводов более пяти миллионов долларов. Наказаны будут и те, кто инвестирует более миллиона долларов в гражданские ядерные объекты в РФ.

Кроме того, санкции распространятся на тех, кто задействован в финансовых операциях с куплей-продажей ценных бумаг суверенного долга России. Под них подпадут участники финансового рынка, скупающие активы госкомпаний России.

В докладе уточнялось, что все эти санкции Вашингтон вводит как в отношении американских бизнесменов и фирм, так и в отношении «игроков» из третьих стран.

Напомним, группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в Сенат законопроект о введении «всеобъемлющих санкций» в отношении РФ. Авторами законопроекта выступили республиканец Джон Маккейн и демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что уходящий президент США Барак Обама ещё не ознакомился с законопроектом сенаторов о новых санкциях в отношении России и пока не может принять никакого решения по ним.