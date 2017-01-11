Грозный, 11 января, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении серии терактов на территории республики. К их совершению готовились члены семей ранее уничтоженных боевиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Среди задержанных в селе Цоци-Юрт в том числе родственник нейтрализованного в 2006 году «одного из самых кровавых бандглаварей Исы Мускиева». «На счету Исы и его брата Али более ста убитых жителей Цоци-Юрта», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

У всех задержанных в селении Цоци-Юрт, по словам главы региона, изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы.

На совещании в Курчалоевском районе с главами и имамами населенных пунктов, командирами спецподразделений полиции и нацгвардии, участковыми инспекторами населенных пунктов Кадыров поручил министру МВД Руслану Алханову совместно с другими силовыми ведомствами провести тщательное расследование. Должны быть установлены не только участники преступной группы, но и их пособники, отметил чеченский лидер.

Читайте также по теме: Боевики, ликвидированные в Грозном, входили в ячейку ИГИЛ*

Рамзан Кадыров назвал количество боевиков, уничтоженных в 2016 году в Чечне

Напомним, 17 декабря прошлого года группа вооруженных бандитов напала на сотрудников полиции в Октябрьском районе Грозного. Убив сотрудника ДПС, они попытались скрыться, но были уничтожены на следующий день организовавшими преследование силовиками. Всего было нейтрализовано семь членов НВФ. Еще четверо задержаны.