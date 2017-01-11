Пекин, 11 января, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Популярное игровое приложение Pokemon Go не будет лицензировано на территории Китая в связи с возможной угрозой безопасности. Об этом сообщает RT.

Gamer.ru Pokemon Go

Решение о запрете выдачи лицензии для Pokemon Go было принято в Государственном управлении по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР (SAPPRFT). Сейчас Pokemon Go и другие подобные приложения проходят процедуру оценки. До ее окончания разрешение на разработку такой продукции в Китае выдано не будет.

При этом отмечено, что приложение, пользователям которого необходимо «ловить» вымышленных персонажей — покемонов, может способствовать развитию в стране индустрии игр. Вместе с тем ряд инцидентов говорит о том, что игра представляет угрозу для «географической информационной безопасности, транспортной безопасности и личной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игра Pokemon Go, основанная на технологии «дополненной реальности», вышла летом 2016 года и стала весьма популярной во многих странах. Позже в игру были добавлены ограничения, в частности, в ноябре приложение было обновлено таким образом, что пользователь не может запустить его, находясь за рулем.