Москва, 11 января, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 января завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 2,06%, до $53,60. Покупателям не удалось защитить область в районе $54,70. На торгах в Нью-Йорке цена упала до уровня $53,56. С начала 2017 года стоимость нефти снизилась на 5,47%.

drpepperscott230 Добыча нефти

Трейдеры отказываются покупать фьючерсы на нефть, так как недовольны наращиваем добычи нефти Ираком и Ливией. Каждую неделю увеличивается число буровых установок для добычи сланцевой нефти в США. По отчетам Минэнерго США не видно увеличения темпов добычи. Тем не менее для нефтяного рынка это негативный фактор, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Американский институт нефти (API) тоже не смог преподнести сюрприз. Согласно последним данным, за неделю до 6 января в США запасы сырой нефти увеличились на 1,53 млн против прогноза 1,5 млн. Запасы бензина выросли на 1,69 млн, дистиллятов — на 5,48 млн. Сегодня, 11 января, аналогичные данные выйдут от Минэнерго США.

В Азии Brent стоит $53,75 (+0,27). 10 января продавцы прошли поддержку $54,25. Новая поддержка находится на уровне $52,85. Если она не устоит, то падение ускорится до отметки $48,30. Нагонять черные тучи пока рано. Нужно посмотреть, как пройдёт первая пресс-конференция Дональда Трампа. Может быть, он сможет своими реформами вдохновить трейдеров к покупкам фьючерсов на нефть.