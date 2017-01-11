Москва, 11 января, 2017, 08:21 — ИА Регнум. На Московской бирже 10 января курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 7,75 коп. (+0,13%), до 60,16 руб., курс евро — на 3,00 коп. (+0,05%), до 63,52 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил 3,2 млрд долларов, евро/рубль — 239,4 млн евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Российская валюта была стабильна на уровне 59,95 руб. за доллар до открытия американской сессии. Её ослабление возобновилось после снижения цен на нефть Brent ниже уровня $54,70, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Трейдеры отказываются покупать фьючерсы на нефть, так как недовольны наращиваем добычи нефти Ираком и Ливией.

На фоне снижения нефтяных котировок курс доллара вырос до 60,16 руб., евро — до 63,52 руб. Стоит заметить, что рубль слабо отреагировал на падение цен на нефть и продолжил колебания в рамках бокового диапазона. Из-за раскорреляции рубля с нефтью стоимость черного золота в рублях снизилась до 3232 руб. Цена находится на комфортном уровне для Минфина РФ.

Нефть для рубля остаётся ключевым фактором. Рубль не сможет долго оставаться около уровня 60 руб. при дальнейшем снижении цен на нефть. Как только за баррель Brent будут давать меньше $52,85, рублю придётся отступать от достигнутых максимумов в район 61,50 руб. за доллар и 65,00 за евро.

В Азии Brent стоит $53,75 (+0,27). Отскок от $53,56 слабый, чтобы на него рублёвые пары отреагировали снижением при открытии. Укрепиться рублю к доллару до 59,80 руб. может помочь Минфин РФ. 11 января ведомство проведёт два аукциона по размещению ОФЗ общим объемом до 40 млрд рублей.

Другим важнейшим событием для национальной валюты станет пресс-конференция избранного президента страны Дональда Трампа. Если Трамп подтвердит, что США будут налаживать отношения с Кремлем, то рубль отреагирует укреплением на его речь. Выступление запланировано на 21:00 мск.