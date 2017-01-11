Оренбург, 11 января, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Оренбурге началась эпидемия гриппа и ОРВИ. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения, за исключением детей 7−14 лет, среди которых заболеваемость ниже на 21,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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За первую календарную неделю 2017 года зарегистрировано около 6 тыс. случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 7,3% выше уровня предыдущей недели. Вместе с тем недельные уровни заболеваемости превысили эпидемический порог среди совокупного населения на 83,6%, у детей в возрасте до двух лет — на 23,6%; от трех до шести лет — на 54,1%; школьников в возрасте от семи до 14 лет — на 15,3%, взрослых — в 2,5 раза. Число госпитализированных больных за первую неделю выросло в 1,4 раза.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ на территории города Оренбурга от больных, кроме вирусов негриппозной этиологии, выделены вирусы гриппа А (Н3N2) и B.

Нарастание интенсивности распространения острых респираторных вирусных инфекций привело к необходимости продления школьных каникул с 11 января до особого распоряжения. Как отметила начальник городского управления образования Нина Гордеева, детские сады функционируют в штатном режиме. Кроме того, работают секции и кружки в сфере допобразования, но только те, где занятия проводятся на открытом воздухе.

По данным Управления Роспотребнадзора по региону, согласно результатам лабораторного мониторинга на последней календарной неделе 2016 года (26 декабря 2016 года — 1 января 2017 года) отмечено увеличение активности вирусов гриппа А (H3N2) и В, в структуре положительных находок их доля составила 52%. Циркуляция вирусов гриппа установлена в Оренбурге, Медногорске, Орске, Гайском, Соль-Илецком городских округах, Адамовском и Новосергиевском районах.

С целью ограничения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор направил предложения губернатору о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Оренбургской области. Глава региона 10 января подписал соответствующий указ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства области.

Согласно документу, местному министерству образования поручено обеспечить достоверный учет посещаемости обучающихся образовательных организаций в классах (группах) с выяснением причин их отсутствия, а также своевременную изоляцию учеников и персонала с признаками респираторного заболевания. Кроме того, предусматривается возможность приостановки учебного процесса по причине заболевания гриппом и ОРВИ и досрочный роспуск учащихся на каникулы, исходя из эпидемиологической ситуации. В настоящее время по решению городских властей фактически продлены зимние каникулы для школьников областного центра.

В области ограничивается проведение всех видов культурно-массовых и спортивных мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях.

Главам муниципальных образований поручено приостанавливать поэтапно учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, все школы в муниципальных образованиях работают (кроме Оренбурга). Стоит отметить, в декабре в Оренбурге, Гае, Беляевском, Новосергиевском, Новоорском районах полностью приостанавливалась деятельность по одной школе в каждой из перечисленных территорий, частично — в 19 классах шести школ и в одной группе детского сада.