Москва, 11 января, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Вице-премьер России по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко, комментируя требование Национальных антидопинговых организаций (NADO) по отстранению российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях, заявил, что эти международные организации напрасно вмешиваются в политику, их функция — контроль допинговой ситуации в собственной стране, сообщает «Р-Спорт».

Flymed.org Контроль допинга

"Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику», — сказал Мутко.

Мутко подчеркнул, что за такими заявлениями антидопинговых структур стоит политика и только политика. При этом Россия ведёт себя очень порядочно, даже «слишком корректно». Тем не менее со всем миром диалог не складывается.

«Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой», — отметил он.

Мутко напомнил, что политические вопросы — это прерогатива Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций.

«Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения», — сказал он.

Мутко подчеркнул, что так называемый доклад Макларена — не основание для подобных заявлений NADO.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января журналист ВВС Дэн Роан опубликовал в соцсети текст совместного заявления 19 национальных антидопинговых организаций: NADO потребовали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях, в том числе Олимпиады, и лишить Россию права проведения всех международных состязаний.

При этом организации ссылались на «новые неопровержимые доказательства существования государственной системы сокрытия допинга в РФ». Якобы эти доказательства представил в своём докладе Ричард Макларен — руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Список стран, которые подписались под обращением: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Хорватия, Нидерланды, Польша, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, ЮАР, Германия, США, Канада.