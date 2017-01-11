Вашингтон, 11 января, 2017, 07:20 — ИА Регнум. В действиях России, которые она недавно предпринимала для завоевания позиций на международной арене, не были учтены интересы американской стороны. Об этом говорится в тексте доклада, подготовленном для выступления в сенате Рексом Тиллерсоном, кандидатом на пост госсекретаря США, сообщает Washington Post.

Baomoi.com Рекс Тиллерсон

11 января Тиллерсон, выдвинутый на должность главы Госдепартамента избранным главой государства Дональдом Трампом, выступит в сенате. Слушание состоится в связи с утверждением кандидатуры бывшего руководителя Exxon Mobil.

«Недавние действия России, когда она завоевывала уважение и место на глобальной арене, игнорировали американские интересы», — говорится в тексте доклада бизнесмена.

Тиллерсон также отмечает, что Россия входит в число наиболее серьезных вызовов для внешней политики Соединенных Штатов, при этом она упомянута им вслед за Китаем. Экономическая мощь китайского государства, отмечено в тексте, послужила причиной и сотрудничества, и соперничества с США.

Следующими вызовами Тиллерсон называет радикальный ислам, Иран и Северную Корею. Эти два государства являются серьезной угрозой миру потому, что отказываются «соответствовать международным нормам».