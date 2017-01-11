Вашингтон, 11 января, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выбранный на пост командой избранного президента США Дональда Трампа, выразил озабоченность действиями России на международной арене, передает Reuters 11 января.

НАТО

В обращении к Сенату, текст которого команда будущего президента распространила сегодня, Тиллерсон отмечает беспокойство по поводу того, что Россия «выходит за рамки» международных соглашений, что уже сказалось на нынешних и может сказаться на будущих отношениях России и США.

«Наши союзники по НАТО по праву встревожены возрождающейся Россией», — говорится в заявлении.

Тем не менее Тиллерсон отмечает, что это произошло «в отсутствие американского лидерства», что предоставило России широкие возможности.

«Мы приняли на себя обязательства перед союзниками, но послали слабые или смешанные сигналы про «красные линии», которые превратились (для России — прим. ИА REGNUM ) в «зеленые огни», — считает будущий госсекретарь. — Мы не признавали, что Россия думает не так, как мы».

Рекс Тиллерсон, 64-летний американский бизнесмен, председатель совета директоров нефтяной компании ExxonMobil, займет пост Государственного секретаря, «второго» человека в Соединенных Штатах, после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая произойдет 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура Тиллерсона, а также других будущих государственных чиновников из «команды Трампа», должна быть утверждена Сенатом США — слушания в Сенате уже начались и займут неделю, до 17 января.