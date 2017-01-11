Токио, 11 января, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Правительство Японии предпринимает правовые шаги, которые позволят императору Акихито отречься от престола в пользу его сына, передает Reuters 11 января.

Fact.mn Наследный принц Нарухито

По информации журналистов, отречение Акихито рассматривается в соответствии с волей самого 83-летнего императора, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем — император Японии находится в преклонном возрасте и в последние годы уже перенес операцию на сердце и операцию по удалению раковой опухоли. Само отречение может состояться 31 декабря 2018 года, 56-летний наследный принц Нарухито планирует взойти на трон 1 января 2019 года.

Однако пока правительство испытывает «правовые сложности» в связи с исполнением воли императора — процедура отречения не прописана в японском законодательстве.

Император Акихито вступил на престол после смерти своего отца Хирохито, возглавлявшего Японию во время Второй мировой войны, в 1989 году. Несмотря на поражение Японии в войне, император Хирохито не отрекся от престола.