Токио, 11 января, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Японская компания Honda отзывает 772 тыс. автомобилей марки Honda и Acura из США из-за проблем с безопасностью машин, передает Associated Press 11 января.

Jeepon.ru Acura MDX

Согласно официальному заявлению компании, в отзываемых автомобилях нарушена работа подушки безопасности переднего пассажира — газонаполняющее устройство производства японской компании Takata может взорваться в результате аварии, причинив ранения пассажирам.

Отзыв касается автомобилей Acura MDX 2005−2006 годов выпуска, Acura RL 2005−2012 годов выпуска, Honda Accord 2008−2012 годов выпуска, Honda Civic 2006−2011 годов выпуска, Honda Fit 2007−2012 годов выпуска и Honda Insight 2010−2012 годов выпуска.

Решение компании касается только автомобилей, представленных на авторынке США. Об отзыве автомобилей из других стран не сообщается.