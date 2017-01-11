Тайбэй, 11 января, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Тайваня развернули группировку вертолетов и патрульных катеров в Южно-Китайском море, чтобы сдержать «агрессию» Китая, передает Reuters 11 января.

Флаг Тайваня

Президент Тайваня Цай Иньвэнь заявляет, что «хочет сохранить мир» с Китаем, однако военные островного государства, которое КНР давно считает своей территорией, обеспокоены возросшей активностью военно-морского флота Китая в территориальных водах своей страны, в частности военными учениями с применением авианосца «Ляонин», которые состоялись в прошлом месяце.

Как сообщало ИА REGNUM, маневры единственного китайского авианосца в конце декабря 2016 года несколько дней проходили в Желтом море, а затем в спорных территориях Южно-Китайского моря — «Ляонин» прошел в проливе между Тайванем и Филиппинами, а также совершал маневры вблизи архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня.